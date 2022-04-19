Üç Kız Kardeş CANLI izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 9. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? Üç Kız Kardeş son bölümde neler oldu?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 9. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Sizler için Üç Kız Kardeş yeni bölüm canlı izleme linkini paylaşacağız. Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş full HD izle! Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm canlı izle! Kanal D canlı izle haberimizde...
Üç Kız Kardeş canlı izle linki araştırılıyor. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 9. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izle haberimizde...
Türkan büyük bir ikilemde kalıyor!
Ailesini kaostan kurtarmak için altınlarını veren Türkan, Rüçhan tarafından fark edilir. Rüçha, Türkan'ı ailesiyle tehdit ederken Türkan da büyük bir ikilemin ortasında kalır.
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Somer, Mine'nin yanında Nihat'ı görünce ipleri tamamen koparıyor. 12 Nisan Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 8. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer, tüm ilgisini Türkan'a odaklıyor!
Mine ve Nihat'ı hastane odasında birlikte gören Somer'in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Rüçhan'la karşı karşıya geliyor.
Derya, Hakan'la birlikte okul çıkışı geç saate kadar vakit geçirir. Ancak evdekilerin Derya'dan haber alamaması ortalığı karıştırır. Derya'nın başına buyruk halleri Nesrin ve Sadık'ı zor duruma düşürür. Dönüş, Derya'nın evde olmadığının anlaşılmaması için büyük çaba sarf eder. Derya, Mesut'un sayesinde Dönüş'ün yaptığı kardeşlik görevinden haberdar olur. Dönüş'ün yanına giden Derya, kardeşiyle tekrar eskisi gibi olur ve aralarındaki buzlar erir.
Nihat'ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık'a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer'le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Somer'e tüm gerçeği açıkladığı bir mektup yazar. Ancak mektup, Türkan'ın eline geçiyor. Türkan, Mine'nin Somer'e yazdığı sırlarla dolu mektubu okuyacak mı?
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek