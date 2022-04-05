Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 7. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Somer büyük bir şok yaşıyor!

Somer gittikçe Türkan'a ısınmaya başlamıştır. Mine'ye de kızgın olduğundan dolayı ondan ayrılmak istediğini ve Türkan'a bulaşmaması gerektiğini söyler. Mine'nin ise bambaşka bir planı vardır.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 29 Mart Salı akşamı yayınlanan 6. bölümde Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. 29 Mart Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 6. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Rüçhan, amacına ulaşıyor ve Somer, Mine'yi terk ediyor.

Türkan Mine'nin yakınlığını iyi niyetli bir arkadaşlık olarak gördüğü için Somer'le arasındaki sorunları paylaşır. Mine, Türkan'ın evliliğini yıkmayacağını ve bunun için mücadele edeceğini anlar ve Somer'e karşı daha büyük bir kıskançlık içine girer. Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder. Somer'in gitmemesi için odanın kapısını kilitleyen Türkan, Somer'in ilgisini çekmeyi başarır.

Derya, Dönüş'ün arkadaşı için yazdığı mektubu bulur ve okur. Dönüş'ün Hakan'a aşık olduğunu düşüne Derya kardeşinden hesap sorar ve herkesin için Dönüş'ü rezil eder. Dönüş'ün Dilek için Hakan'a yazdığı mektup, Derya ve Serdar'la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur. Fatih abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olacak bir plan hazırlar. Sadık'ı gasp ederek aldığı parayı kurtarmış gibi abisinin kapısını çalar. Nesrin, Sadık'ın kendisinden gizli saklı böyle bir olaya kalkışmasını kaldıramaz ve büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Rüçhan, amacına ulaşır ve Somer'i Mine'den uzaklaştırır, hatta ilişkisini bitirmesine neden olur.

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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