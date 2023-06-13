Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi başlamadan önce internetten canlı izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 53. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş full HD izle! Üç Kız Kardeş HD son bölüm canlı izle!

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 53. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Üç Kız Kardeş dizisini televizyondan veya Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 53. Bölüm Sezon Finali 2. Fragmanı yayınlandı! Türkan'ın ailesi teker teker dağılıyor!

Somer, kızı Kiraz'ın velayetini almasına rağmen Mine Kiraz'ı kaçırıyor. Türkan doğum yaparken yanında Somer değil Kartal var. Nesrin ve Sadık trafik kazası geçiriyor. Ailesinden ayrılan Dönüş yapayalnız kalıyor. Derya ile Mustafa arasındaki ipler ise kopma noktasına geliyor!

Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Haziran Salı akşamı yayınlanan 52. bölümde Türkan ve Somer'i bir arada tutabileceği başka bir teklifi vardır.

Dönüş geçmişiyle yüzleştikten sonra derin ve endişe veren bir sessizliğe bürünür. Fatih, Dönüş'ü toparlamaya ve teselli etmeye çalışsa da başarılı olamaz. Dönüş, artık yaşadığı bu acıya isyan edecektir. Somer kendini affettirmek için Türkan'ın karşısına geçer. Türkan ise Somer'i sevmesine rağmen onu kolay kolay affedemeyeceğini söyler. Türkan, Somer'i sevdiği için onun yaptıklarından dolayı ona nefret duyduğunu söyler. Somer ise Türkan'ın onu affedeceği güne kadar kendisinden nefret etmesine de razı olduğunu söyler! Türkan, Kartal'a sorduğu sorudan beklediği cevabı alamayınca bozulur. Ancak Kartal'ın, Türkan ve Somer'i bir arada tutabileceği başka bir teklifi vardır. Türkan, bu teklifi kabul edecek mi?

Dönüş, evlatlık olduğunu öğrenince kimseyle dertleşmek istemez. Somer, durumu Kartal'dan öğrenir ve Dönüş'ü Türkan'ın evine zorla getirir. Türkan, Dönüş'ü bağrına basar ve ikisi de gözyaşlarına boğulur. Türkan, Dönüş'ün yaralarını nasıl saracak? Türkan'ın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkınca Rüçhan ve Somer büyük bir şok yaşar. Türkan bu duruma bozulsa da elinden bir şey gelmez. Kızının adını Defne koymakta kararlı olan Türkan, Somer'den bir ricada bulunur. Kartal'ın Defne ismini duyması ise tamamen tesadüf olur. Dönüş geçmişiyle yüzleştikten sonra derin ve endişe veren bir sessizliğe bürünür. Dönüş'ün büründüğü sessizliğin sonuysa, herkesin hayatını kökünden değiştirecek bir gelişmeyle gelecektir. Dönüş'ün kitap çıkardığını gören Sadık ve Nesrin duygusal anlar yaşarken, Dönüş ise anneannesinin kapısını çalar.

Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle salı akşamı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -