Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi başlamadan önce internetten canlı izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 48. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş full HD izle! Üç Kız Kardeş HD son bölüm canlı izle!

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 48. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Üç Kız Kardeş dizisini televizyondan veya Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 48. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Somer ve Türkan birbirilerinden kopamaz!

Somer ve Türkan aralarında yaşanan hararetli tartışmalara rağmen birbirlerinden kopamazlar. Öte yandan Dönüş eskisi gibi neşeli değildir ve ailesi bunun farkına varır. Diğer taraftan Derya, ev hanımlığını öğrenmeye başlar. Rüçhan ile Özer arasındaki buzlar ise erir.

Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 25 Nisan Salı akşamı yayınlanan 47. bölümde Türkan ve Somer, yanlış anlaşılmalar sonucunda birbirlerine çok öfkeli olsalar da Derya ve Mustafa nedeniyle tekrardan yan yana gelmek zorunda kalırlar.

Somer'in Mine'ye gidişiyle, Mine'nin kalbinde yepyeni umut ışıkları doğar. Mine, bu sefer Somer'i kaybetmemek konusunda kesin kararlıdır ve sanki Türkan hayatlarına hiç girmemiş gibi adımlar atar. Somer, Türkan'ın ne yapmak istediğini çözemez ve bu defteri tamamen kapatır. Rüçhan, Somer'in üzüntülü görüntüsünün altında yatan nedenin Türkan olduğunu öğrenir. Somer ise bu defteri kapattığını ilan eder.

Rüçhan, Özer'in Sevilay'ın yanında kaldığını öğrenince duygularına yenik düşer. Türkan ise Rüçhan'ın yine destekçisi olur. Türkan ve Somer, yanlış anlaşılmalar sonucunda birbirlerine çok öfkeli olsalar da Derya ve Mustafa nedeniyle tekrardan yan yana gelmek zorunda kalırlar. Aralarındaki hesaplaşmalar, çok sert yüzleşmelerin yaşanmasına sebep olur. Derya'nın gizli nikahı; üç kız kardeşi karşı karşıya getirir. Aralarındaki kopmaz denilen bağ günden güne gerilirken, kardeşlikleri de böylelikle sınanacaktır.

Türkan, Somer'in Mine'nin yanında olduğunu öğrenince fotoğraf makinesiyle birlikte karşılarına çıkar. Mine, Türkan'ı karşısında görünce Somer'le daha da yakınlaşır. Türkan, Mine ve Somer'in fotoğraflarını çekerek intikam almaya çalışır ve mahkemede hesaplaşacağını açık açık söyler.

Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle salı akşamı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -