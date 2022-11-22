Üç Kız Kardeş CANLI izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 27. yeni bölüm izle! Üç Kız Kardeş 27. full HD canlı izleme linki! Kanal D canlı izle!

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ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

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ÜÇ KIZ KARDEŞYENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gençler deniz kenarında restoranda yemek yiyip, sohbet etmektedirler. Derya ve Mustafa'nın tatlı atışmalarına diğer gençler de katılır. Kızlar ve erkekler arasındaki, üç kız kardeşin birlik beraberliği üzerine geçen konuşmalar keyifli anlara neden olur.

ÜÇ KIZ KARDEŞ İZLE!

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan'a ve bebeğine zarar vermek için sinsice bir planın içine girer. 15 Kasım Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 26. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Türkan, ailesinin kendisine sırt dönmesiyle zor günler yaşar.

Mine, Rüçhan'la yaptığı anlaşma sonucu eve döndüğünde Türkan'la büyük bir hesaplaşma yaşarlar. Türkan o evdeki varlığını sürdürmek üzere Mine'ye meydan okurken, Mine hiç beklemediği bu tavır karşısında polise vereceği ifadeyi bir kez daha düşünür. Bu durum Rüçhan'ı daha da zora sokar. Mine'yi sakin tutmak için Türkan'ın bir süre sonra evden gideceğini söyler. Somer ve Türkan ise Mine konusunda artık birlikte hareket etmeye başlarlar. Somer Kiraz'ın velayeti için Mine'ye karşı sakin ve temkinli davranmak zorunda kalır.

Türkan diğer taraftan annesiyle olan kırgınlığını düzeltme çalışır ancak Nesrin'in sert tavrıyla karşı karşıya kalır. Sadık ve Nesrin arasındaki gerilim devam ederken, Nezahat ve Hikmet'in onları barıştırma çabaları sonuçsuz kalır. Sadık Nezahat 'in de evini terk eder.

Sevilay ve Özer Mustafa'ya rağmen görüşmeye devam ederlerken, Mustafa'nın annesini uyarması sonucunda Sevilay bir karar verir ve Özer'in onlardan uzak durmasını ister. Mustafa da Özer'in canını yakmak için Somer'i duygusal bir tuzağın içine çekmeye hazırlanır. Mine, ifade vereceği güne kadar Türkan'ın canını yakmak için elinden geleni yapar. Türkan'a ve bebeğine zarar vermek için sinsice bir planın içine girer.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI