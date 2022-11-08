Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 25. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi başlamadan önce internetten canlı izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 25. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş full HD izle! Üç Kız Kardeş HD son bölüm canlı izle!
Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 25. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?
Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
Üç Kız Kardeş 25. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Türkan gerçekleri kaldıramıyor!
Gerçekleri öğrenen Sadık, Türkan yüzünden Nesrin'e adeta ateş püskürür. Türkan Derya'nın söyledikleri karşısında gerçekleri kaldıramaz ve Derya'ya tokat atar. Öte yandan Mine Somer'i yakmak için polise yalan ifade verir.
Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
Üç Kız Kardeş 1 Kasım Salı akşamı yayınlanan 24. bölümde Mine'nin Somer'e olan aşkı sebebiyle gözünü karartıp kendisini balkondan atması Somer'in başına büyük bela açıyor. 1 Kasım Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 24. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Sadık, Türkan'ın yaşadığı ihaneti öğrenince kızını almaya gidiyor. Türkan, babasıyla gidecek mi?
Türkan, Somer ve Mine'yle birlikte içine düştüğü yalan girdabından çıkmanın yolunu yüzleşmekte bulur. Fakat Mine dürüst davranmak yerine Somer'i yeniden elde edebilmek için üçü bir aradayken yalan söyler ve Somer'le ilişkisinin hala devam ettiğini ima eder.
Nesrin, biricik kızı Türkan'ı Somer'le gönderdiği için kaygı ve merak içindedir. Nesrin, duygularını Nezahat'la paylaşırken Türkan ve Somer'in yaşadığı çalkantıları Sadık'tan gizlerler. Nesrin'e emanet edilen Kiraz bebeği almak için Türkan gelir.
Mine'nin Somer'e olan aşkı sebebiyle gözünü karartıp kendisini balkondan atması Somer'in başına büyük bela açar. Somer ve Türkan, Mine'nin hayatına kastetmekten töhmet altında kalırken hastanede sahipsiz kalan Mine'ye Rüçhan, Mine'nin bebeği Kiraz'a da Türkan sahip çıkar. Türkan, yaşadığı sarsıntıların sonunda evliliği ve karnındaki bebeğiyle ilgili kesin bir karar verir.
Fatih, Derya ve Dönüş'ün arasında hangisinin kızı olduğunu anlamaya çalışır. Korman Zeytincilikte işe başlayan Dönüş'ü Serdar ve Derya ziyarete gider. Bu ziyarette gençler Mustafa'yla tanışır.
Üç Kız Kardeş her salı akşamı Kanal D'de...
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Türkan
Almila Ada - Dönüş
Melisa Berberoğlu - Derya
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan
Benian Dönmez -
Nazlı Senem Ünal -
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay -