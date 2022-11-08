Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi başlamadan önce internetten canlı izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 25. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş full HD izle! Üç Kız Kardeş HD son bölüm canlı izle!

Üç Kız Kardeş 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 26. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 25. bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 25. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Türkan gerçekleri kaldıramıyor!

Gerçekleri öğrenen Sadık, Türkan yüzünden Nesrin'e adeta ateş püskürür. Türkan Derya'nın söyledikleri karşısında gerçekleri kaldıramaz ve Derya'ya tokat atar. Öte yandan Mine Somer'i yakmak için polise yalan ifade verir.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 1 Kasım Salı akşamı yayınlanan 24. bölümde Mine'nin Somer'e olan aşkı sebebiyle gözünü karartıp kendisini balkondan atması Somer'in başına büyük bela açıyor. 1 Kasım Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 24. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Sadık, Türkan'ın yaşadığı ihaneti öğrenince kızını almaya gidiyor. Türkan, babasıyla gidecek mi?

Türkan, Somer ve Mine'yle birlikte içine düştüğü yalan girdabından çıkmanın yolunu yüzleşmekte bulur. Fakat Mine dürüst davranmak yerine Somer'i yeniden elde edebilmek için üçü bir aradayken yalan söyler ve Somer'le ilişkisinin hala devam ettiğini ima eder.

Nesrin, biricik kızı Türkan'ı Somer'le gönderdiği için kaygı ve merak içindedir. Nesrin, duygularını Nezahat'la paylaşırken Türkan ve Somer'in yaşadığı çalkantıları Sadık'tan gizlerler. Nesrin'e emanet edilen Kiraz bebeği almak için Türkan gelir.

Mine'nin Somer'e olan aşkı sebebiyle gözünü karartıp kendisini balkondan atması Somer'in başına büyük bela açar. Somer ve Türkan, Mine'nin hayatına kastetmekten töhmet altında kalırken hastanede sahipsiz kalan Mine'ye Rüçhan, Mine'nin bebeği Kiraz'a da Türkan sahip çıkar. Türkan, yaşadığı sarsıntıların sonunda evliliği ve karnındaki bebeğiyle ilgili kesin bir karar verir.

Fatih, Derya ve Dönüş'ün arasında hangisinin kızı olduğunu anlamaya çalışır. Korman Zeytincilikte işe başlayan Dönüş'ü Serdar ve Derya ziyarete gider. Bu ziyarette gençler Mustafa'yla tanışır.

Üç Kız Kardeş her salı akşamı Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -