Üç Kız Kardeş CANLI izle! KANAL D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 23. bölüm canlı izle!

KANAL D kanalında yayınlanan beğenilen yapım Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş CANLI izle! KANAL D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KANAL D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş CANLI izle! KANAL D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

KANAL D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan, annesi ve Somer arasında kalınca tercihini Somer'den yana kullanır. Türkan'ın niyeti Mine ile ilgili duyduğu her şeyden ötürü Somer'le yüzleşmektir. Türkan, Somer'i kendi kendine dökülmesi için köşeye sıkıştırır. Somer, Türkan'ın bu hallerini hamileliğine bağlar.

Nihayetinde Türkan ve Somer, Türkan'ın ısrarlarıyla yüzleşir. Somer ve Türkan'ın yokluğunu merak eden Mine, nerede olduklarını araştırır. Mine, bebeği Kiraz'ın sütten kesildikten sonra Somer ve Rüçhan tarafından elinden alınacağını öğrenir. Mine, Rüçhan'a bunu sorar. Rüçhan da onaylayınca Mine bebeği alıp ortadan kaybolur. Rüçhan ve Özer bebeğin peşine düşer.

Yıllar önceki aşkı Sevilay'la karşılaşan Özer, suçluluk duygusuyla oğlu Mustafa ve eski sevgilisi Sevilay'ı barıştırmaya niyetlenir. Özer, Mustafa ve Sevilay'ı bir araya getirir. Sevilay, artık Ayvalık'ta kalmaya karar verir. Özer, belli edemese de bu karara sevinir.

Derya, İzmir'deki üniversite hayatına sürprizlerle başlar ve liseden arkadaşı Canan'la yeniden karşılaşır. Okul koridorlarında ilginç bir öğretim üyesiyle tesadüf eseri karşılaşır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan, Somer ve Mine'nin konuşmasını duyar. Kiraz'ın Somer'in bebeği olduğunu öğrenir. Bu gerçekle yüzleşmek Türkan'ı hayli zorlar. Türkan kendi başına duyduklarını içine sindirmek için evden uzaklaşmaya ihtiyaç duyar. Türkan, sindirmeye çalıştığı duygularıyla boğuşurken Sevilay'la denk gelir. Sevilay ve Türkan, birbirlerinin kim olduğundan habersiz bir şekilde kadınca duygularını paylaşır.

Somer, Türkan'ın kendisinden uzaklaştığını fark eder fakat bu durumu Türkan'ın hamileliğine ve çocuk doğurmak konusundaki kararsızlığına bağlar. Somer, bu duygusunu Rüçhan'la paylaşır. Rüçhan, Türkan'ın bu kararsızlığına kızar zira doğacak bebek sadece Türkan'a ait değildir. Rüçhan, Türkan'a olan kızgınlığına rağmen Türkan'a anlayışla yaklaşır ve ona bir yalan söyleyerek "İlk defa torun sahibi olacağım" der. Türkan, sadece Somer'i değil Somer'in ailesini de sorgulamaya başlar.

Nesrin ve Türkan, Somer konusunda yüzleşir. Nesrin, Türkan'ı eşyalarını alıp baba evine geri dönmenin de bir seçenek olduğunu anımsatır. Somer, Türkan'ı mutlu edebilmek için ona bir sürpriz yapar ve tatile çıkmayı teklif eder.

Nesrin ve Sadık, Derya'yı üniversiteye başlaması için İzmir'de yurda yerleştirir. Serdar ve Derya kampüste ilk gününü geçirirken Dönüş kardeşinden ve Serdar'dan ayrı kaldığı için Ayvalık'ta yalnızlık çeker.

Türkan, anne evine mi gidecek yoksa Somer'le kalıp çocuğunu büyütmeyi mi tercih edecek?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!