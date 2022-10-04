KANAL D kanalında yayınlanan beğenilen yapım Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş CANLI izle! KANAL D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KANAL D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş CANLI izle! KANAL D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

KANAL D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan'ı Türkan'a şiddet uygularken yakalayan Nesrin, Rüçhan'ı dinlemeden Türkan'ı elinden çekip alır ve baba evine götürür. Somer, Türkan'ı alıp yanına getirmek istese de Nesrin buna izin vermez. Türkan annesini ikna etmek için Somer'i sevdiğini ve Rüçhan Hanımla yaşadıkları sorunlu günlerin geride kaldığını söyler. Fakat Nesrin ikna olmaz.

Uzun bir aradan sonra Nesrin'in yeniden yerine gelen hafızası aileyi sevince boğar. Sadık, Nesrin'e hatırlayamadığı zamanları anlatır. Mine, Somer'in ilgisini çekememesinin sebebini bebeği Kiraz'ın varlığı olarak yorumlar. Mine, ağır bir lohusa depresyonunun içinde olduğu için Kiraz'a istemeden de olsa zarar verir. Kiraz'ın yaşadığı rahatsızlık Somer'i zor durumda bırakır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 27 Eylül Salı akşamı yayınlanan 19. bölümde Somer, Nihat'ın şikayetinin ardından gözaltına alınıyor. 27 Eylül Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 19. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Nihat, Türkan'a Kiraz'ın babasının Somer olduğunu itiraf edecek mi?

Nihat, Mine'nin Somer'in evinde kaldığını öğrenir ve Mine ile Kiraz'ı almak için polisler eşliğinde eve gelir. Somer'in karakola götürülmesi Rüçhan ve Türkan cephesinde kaygı yaratır. Mine, mağduriyetini ve bebeğinin varlığını Somer'le birlikte vakit geçirmek için kullanmaya başlar. Bu durum Somer için kaygılanan Türkan cephesinde şüpheyle karşılanır. Nihat, Somer'le karakolda geçirdikleri gece içerisinde kritik bir bilgi edinir. Nihat, Mine'yi ve bebeği geri almak için Türkan üzerinden plan yapar.Rüçhan, Somer'i korumaya çalışırken Somer'in başına gelenler için Türkan'ı suçlar.Nesrin'in pek çok şeyi unutmasına sebep olan yaşadığı travma yerini yavaş yavaş hatırlamaya bırakır. Nesrin'in yeniden hayatı sorgulamaya başlarken, kendisini bu noktaya taşıyan olaylarla tek tek yüzleşir. Derya, evini hatta ülkesini bırakıp Hakan'la Kanada'ya gitme hayalleri kurarken Sadık, kızının yurt dışında yaşama niyetini öğrenir. Dönüş, Serdar'ın babası Doktor Metin'e annesinin hatırlamaya çalıştığı geçmişe dair konuşup konuşmadığını sorgular.

Nihat, Mine'ye kavuşmak için yaptığı planlarını gerçekleştirebilecek mi? Nesrin, hayata geri dönerken hangi durumlarla yüzleşecek? Hakan, Derya'ya verdiği yurt dışında yaşama sözünü tutabilecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!