KANAL D kanalında yayınlanan beğenilen yapım Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Üç Kız Kardeş canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş CANLI izle! KANAL D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KANAL D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş CANLI izle! KANAL D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

KANAL D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nihat, Mine'nin Somer'in evinde kaldığını öğrenir ve Mine ile Kiraz'ı almak için polisler eşliğinde eve gelir. Somer'in karakola götürülmesi Rüçhan ve Türkan cephesinde kaygı yaratır. Mine, mağduriyetini ve bebeğinin varlığını Somer'le birlikte vakit geçirmek için kullanmaya başlar. Bu durum Somer için kaygılanan Türkan cephesinde şüpheyle karşılanır. Nihat, Somer'le karakolda geçirdikleri gece içerisinde kritik bir bilgi edinir. Nihat, Mine'yi ve bebeği geri almak için Türkan üzerinden plan yapar.Rüçhan, Somer'i korumaya çalışırken Somer'in başına gelenler için Türkan'ı suçlar.Nesrin'in pek çok şeyi unutmasına sebep olan yaşadığı travma yerini yavaş yavaş hatırlamaya bırakır. Nesrin'in yeniden hayatı sorgulamaya başlarken, kendisini bu noktaya taşıyan olaylarla tek tek yüzleşir. Derya, evini hatta ülkesini bırakıp Hakan'la Kanada'ya gitme hayalleri kurarken Sadık, kızının yurt dışında yaşama niyetini öğrenir. Dönüş, Serdar'ın babası Doktor Metin'e annesinin hatırlamaya çalıştığı geçmişe dair konuşup konuşmadığını sorgular.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 20 Eylül Salı akşamı yayınlanan 18. bölümde Somer, Mine ve bebeğine sahip çıkarak Rüçhan'ın evine getiriyor. 20 Eylül Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 18. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Nihat, Mine'yi bulacak mı? Mine, Somer ve Türkan'ın evindeki varlığını sürdürebilecek mi?

Somer, Nihat'ın kötü davranışlarına maruz kalan Mine'yi, bebeğini koruyabilmek adına annesinin evine getirir. Türkan ve Mine aynı çatı altında yaşamaya başlar. Her şeyden habersiz Türkan, Mine ve bebeğini sevgiyle karşılar. Kiraz bebeğin varlığı Türkan'ın annelik duygularını harekete geçirir.Mine, Somer'den vazgeçmediği için ev içindeki varlığı Somer'i köşeye sıkıştırır. Derya, Fatih'in babası olduğuna inandığı için hırçın hareketlerine devam eder. İzmir'de başını belaya sokar ve Hakan'dan yardım ister. Dönüş, Derya için telaşlanır ve Serdar'la İzmir'e giderler. Bu kısa İzmir yolculuğu Dönüş ve Serdar'ı daha da yakınlaştırır.

Nesrin, zihninde geçmişin karanlık sularında gezerken doktor tavsiyesi üzerine bütün aile Nesrin'e iyi hissettirecek şeyler yapmaya çabalar. Geçen tüm kötü olayların üzerine bütün aile pikniğe çıkmaya karar verir. Piknikte gençlerin oynadığı bir oyun esnasında Derya, Hakan'ın onu terk edeceğine dair kuşkuya kapılır. Nihat'ta Mine'yi bulmak için elinden geleni yapar ve bu konuda Fatih'ten yardım alır.

Nihat, Mine'yi bulacak mı? Mine, Somer ve Türkan'ın evindeki varlığını sürdürebilecek mi? Nesrin, geçmişin yarattığı travmalardan kurtulabilecek mi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!