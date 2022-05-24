Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş dizisi her Salı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM İZLE! (LİNK)

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Mahkeme günü de artık yakındır. Türkan babasının rahatsızlığı yüzünden Somer'le olan durumunu bir türlü açıklayamaz. Nesrin'i de zora sokan bir durumdur bu. Somer, Sadık'a karşı evlilik oyunu sürdürürken Nesrin'in de desteğini alır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

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