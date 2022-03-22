Üç Kız Kardeş canlı izle! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm canlı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

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ÜÇ KIZ KARDEŞ CANLI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş dizisi her Salı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 15 Mart Salı akşamı yayınlanan 4. bölümde Türkan, Rüçhan'ın baskılarından dolayı Somer'den boşanmak istemiyor. 15 Mart Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 4. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer ve Türkan'ın boşanacağını öğrenen Rüçhan, acısını Türkan'dan çıkarır.

Somer'in Türkan'a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık'ın tepkisine yol açar. Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söyler. Nesrin, ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna, birbirlerini tanıyınca bunların geçeceğine Türkan'ı ikan eder. Sadık ise Türkan'ı ağlarken görünce adeta yıkılmıştır. Nesrin, Türkan'ın gözyaşlarıyla anlattığı olayı Rüçhan'la yüz yüze görüşüp Somer'in boşanmak istediğini söyler. İki kadın buna izin vermeyeceklerdir. Somer ve Türkan'ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan'dan çıkarır. Fatih, Sadık'ı işe giderken yakalar. Fatih'in tek derdi paradır. Fatih iş kurma bahanesiyle Sadık'tan para ister. Bunu duyan Sadık son derece sinirlenir. Fatih ise parayı isterken kızıyla ilgili de Sadık'ı tehdit eder. Sadık, Fatih'in kendisinden para istediğini Nesrin'den saklar.

Türkan'ı Somer'i elde edemediğini söyleyen ve Türkan'ı suçlayan Rüçhan, Türkan'dan hesap sorar. Somer'le Türkan'ın boşanacağını öğrenen Rüçhan, Türkan'ı evire çevire döver. Türkan, Rüçhan'ın eziyetlerine bu kez nasıl tepki verecek? Türkan'ı balkona kilitleyen Rüçhan, Somer'in Mine'yle büyük bir kriz yaşamasına da neden olur. Somer, saatlerce balkonda donarak bayılacak hale gelen Türkan'ı zor durumdan kurtarır. Somer, Türkan'ın kendine gelmesiyle boşanma konusunu tekrar açar. Türkan, sonunda Somer'e boşanmak istemediğini ve boşanmayacağını söyler.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSU

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

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