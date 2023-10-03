Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 3 Ekim Üç Kız Kardeş 56. bölüm CANLI İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Üç Kız Kardeş 56.bölüm canlı izleme linki!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Üç Kız Kardeş dizisi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Kullanıcılar tarafından, Üç Kız Kardeş 56.bölüm izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 3 Ekim Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM NE OLDU?

Somer, Türkan'ın kendisini unutamadığını gözlerinde görür. Ancak Türkan gerçek böyle olsa da Somer'e karşı tavrını koymak ister. Kartal'la girdiği yolda Somer'in gelişiyle Türkan'ın aklının karışması an meselesidir. Somer'in gelişiyle tüm duyguları alt üst olan Türkan, Kartal'ı yarı yolda bırakmak istemez. Kartal ise Türkan'ın çekimser tavırlarını fark etse de belli etmemeye çalışır. Türkan, Kartal'la evlenecek mi?

Rüçhan, Dönüş'ün hastalığını ailesinin bilmesini ister. Dönüş, babasının öğrenmemesini istese de artık Sadık, Dönüş'ün hastalığının nüksettiğini öğrenir. Acılı baba biricik kızı Dönüş'ün hastalığa yakalandığını öğrenince perişan olur. Serdar, Dönüş'ün hasta olduğunu öğrenince apar topar Türkiye'ye döner. Aylin'le yapmış olduğu evlilikte mutsuz olan Serdar, Dönüş'e geri döner. Ancak Aylin, Dönüş'ün hayatını etkileyecek önemli bir adım atacaktır. Türkan ile Kartal'ın evlilik tarihi gelmiştir. Ancak Rüçhan'ın gelmesiyle Figen'in kırdığı pot Türkan'ı ikilemde bırakır. Somer'in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemez. Türkan, Kartal'la nikah masasına oturacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer, Türkan'ın kendisini unutamadığını gözlerinde görür. Ancak Türkan gerçek böyle olsa da Somer'e karşı tavrını koymak ister. Kartal'la girdiği yolda Somer'in gelişiyle Türkan'ın aklının karışması an meselesidir. Somer'in gelişiyle tüm duyguları alt üst olan Türkan, Kartal'ı yarı yolda bırakmak istemez. Kartal ise Türkan'ın çekimser tavırlarını fark etse de belli etmemeye çalışır. Türkan, Kartal'la evlenecek mi?

Rüçhan, Dönüş'ün hastalığını ailesinin bilmesini ister. Dönüş, babasının öğrenmemesini istese de artık Sadık, Dönüş'ün hastalığının nüksettiğini öğrenir. Acılı baba biricik kızı Dönüş'ün hastalığa yakalandığını öğrenince perişan olur. Serdar, Dönüş'ün hasta olduğunu öğrenince apar topar Türkiye'ye döner. Aylin'le yapmış olduğu evlilikte mutsuz olan Serdar, Dönüş'e geri döner. Ancak Aylin, Dönüş'ün hayatını etkileyecek önemli bir adım atacaktır. Türkan ile Kartal'ın evlilik tarihi gelmiştir. Ancak Rüçhan'ın gelmesiyle Figen'in kırdığı pot Türkan'ı ikilemde bırakır. Somer'in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemez. Türkan, Kartal'la nikah masasına oturacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 56.BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş 56.bölümü Kanal D ekranlarında saat 20.00'da canlı olarak yayınlanmaktadır.