Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş bugün var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Kanal D'nin yayın akışında Üç Kız Kardeş dizisini göremeyen kullanıcılar, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Üç Kız Kardeş bugün var mı, yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ÜÇ KIZ KARDEŞ BUGÜN VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Kanal D'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.