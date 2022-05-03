Üç Kız Kardeş neden yok, bu hafta Üç Kız Kardeş var mı? Bu hafta bazı televizyon dizilerinin yayın akışlarında yer almaması üzerinde Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi izleyicileri Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu merak etmeye başladılar. Üç Kız Kardeş izleyicileri Üç Kız Kardeş bu hafta yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Üç Kız Kardeş neden yok, bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş bugün yok mu araştırmaları yapıyor. İşte Bugünkü Kanal D yayın akışına göre Üç Kız Kardeş var mı yanıtı haberimizde...

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU HAFTA YOK MU?

Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta bazı diziler 1 haftalık tatil arasına girdi. Bu hafta tatile giren diziler arasında Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş dizisi de yer alıyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünün haftaya Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Bu hafta Kanal D'de Üç Kız Kardeş dizisi yerine Şarkılar Bizi Söyler programının tekrarı yayınlanacak. İşte Kanal D yayın akışı:

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Agorafobi

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Üç Kız Kardeş ekibi olarak herkese iyi bayramlar! ??

#ÜçKızKardeş yeni bölümüyle 10 Mayıs Salı 20.00'de #KanalD'de"

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan'a olan aşkını itiraf ediyor!

Türkan, Rüçhan'ın zorbalıkları ve Somer'in ilgisizliği sonucunda bir karar alıp aile evine döner. Nesrin ve Sadık kızlarının üzülmemesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Türkan durumu kabullenmeye çalışırken Somer'den beklenmedik bir hamle gelir ve Türkan'ın kapısına dayanır. Somer'e sert bir şekilde çıkışan Türkan, gelen öpücük sonucunda şaşkına döner.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 26 Nisan Salı akşamı yayınlanan 10. bölümde Türkan, Somer'le olan evliliğine bir şans mı verecek, yoksa evliliğini bitirecek mi? 26 Nisan Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 10. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Türkan, yaşadıklarına sonunda isyan ediyor.

Rüçhan Hanım'ın Nesrin'le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Sadık, geçirdiği kalp krizinin ardından çok zor bir mücadele verir. Nesrin, hastanede kızlar ise evde perişan olmuştur. Sadık, geçirdiği zor ameliyatı atlatabilecek mi? Bu olaydan sonra Türkan, için hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Türkan, babasının acısının ardından Rüçhan'dan hesap sorar. Rüçhan, Özer ve Somer'in baskılarına rağmen boyun eğmez ve hatasını kabul etmez. Rüçhan, hatasını er ya da geç anlayıp Kalender Ailesi'nden özür dileyecek mi?

Rüçhan, Özer'den Mine ve Nihat'ı araştırmasını ister ve sonunda Somer'i Mine'den uzaklaştıracak olan delillere ulaşır. Mine'nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine'den tamamen uzaklaşır. Somer, Rüçhan'ın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışırken, Türkan'la bir konuşma yapar. Ne yapacağını bilmeyen Somer, artık ilişkilerinin kaderine Türkan'ın karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan'ın iki dudağı arasındadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLMEKTEDİR?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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