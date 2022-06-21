Üç Kız Kardeş final mi oldu? Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş bitti mi, final mi yaptı? Üç Kız Kardeş yeni sezon ne zaman? Üç Kız Kardeş niye bitti?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Üç Kız Kardeş yeni bölümleri Salı günü yayınlanmaktadır. Fakat bugün son bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ BUGÜN VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Dizi bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Çünkü geçen hafta dizi sezon finali yapmıştı. Bu yüzden bugün yeni bölümü yok.

KANAL D 21 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

18:30 - Ana Haber

20:00 - Üç Kız Kardeş (Tekrar)

23:30 - Seversin (Tekrar)

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Üç Kız Kardeş final yapmadı, sadece sezon finali yaptı. Dizi gelecek sezonda Kanal D'de yayınlanmaya devam edecek.

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 14 Haziran Salı akşamı yayınlanan 16. bölüm sezon finalinde Somer ve Türkan, mutluluklarının perçinlerken Nesrin öğrendiği gerçekler karşısında yıkılıyor. 14 Haziran Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 16. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Nesrin, Mine'nin Somer'in çocuğuna hamile olduğunu öğreniyor!

Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender Ailesi'nin yanında yer alır. Nesrin, evine asılan satılık ilanını görünce yere yığılıyor! Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğlu bir kez daha karşı karşıya getirir. Türkan ve Somer her şeye rağmen yan yanadır. Somer annesinden vazgeçerek Türkan'la olmayı seçmiştir. Aynı zamanda Sadıkların evlerini kaybetmemesi için elinden geleni yapar. Rüçhan, Mine'nin şikayetçi olmaması için harekete geçer. Mine artık Nihat'ın esiri olmuştur. Somer'in de Türkan'la mutlu bir yola girdiğine emin olunca iyice deliye döner.

Somer, Kalender Ailesi'nin evinin satılmaması için Fatih'in peşine düşüyor. Fatih, evi satmakta kararlıdır. Somer ise Fatih'in hakkını verip hissesini Türkan'ın üzerine geçirmeyi planlar. Fatih, Somer'in teklifini kabul edecek mi? Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını üzmesine izin vermeyecektir. İki anne yüzleşir ve Nesrin büyük bir yıkım yaşar. Somer'i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan boş durmaz önce Türkan'ı sıkıştırmaya başlar. Mine'yi de bu konuyu dolduruşa getirir. Nesrin hem Türkan'a yapılan işkenceyi hem de Mine'nin Somer'in bebeğini taşıdığı itirafının ardından daha fazla güçlü duramaz.

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