Üç Kız Kardeş 57. Bölüm yayınlandı! Somer ve Türkan, aşk dolu öpüşür. Somer, Türkan'ın Kiraz'ı Mine'ye götürmesine öfkelenerek, hesap sormak için Türkan'ın evine gittiğinde ikili arasında büyük bir gerilim yaşanır. Ama her ne olursa olsun, Somer'in içinde Türkan'a dair yeni bir umut yeşerir. ÜÇ KIZ KARDEŞ ANNELERİ ÖLDÜ MÜ? İşte detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ ANNELERİ ÖLDÜ MÜ?

Mustafa, Kormanlar malikanesine taşınma konusunda kararsızdır. Annesini terk etmeyi istememektedir. Ancak Derya için bu bir fırsattır. Mustafa'yı da bu konuda ikna etmek için elinden geleni yapar. Bu Sevilay'la aralarında yeni bir krize neden olur. Rüçhan da bir taraftan, Somer ve Türkan'ın yeniden bir araya gelmesi için oğlunu yüreklendirmeye devam eder. Türkan'ın hala Somer'i sevdiğini söyleyerek, Kartal üzerindeki şüphelerini yıkmak için çabalar. Ancak daha sonra Rüçhan, Türkan'ın evine gittiğinde korkunç gerçekle yüzleşir. Hemen harekete geçer. Kartal da evliliğini kurtarmak ve Türkan'ı kaybetmemek için bir karar verir.

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.