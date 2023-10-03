Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Üç Kız Kardeş 57. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında detaylar haberimizde olacak.

Üç Kız Kardeş 57. Bölüm fragmanı İZLE! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi seyirciyi ekrana kilitliyor. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Üç Kız Kardeş 57.bölüm fragmanı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM NE OLDU?

Somer, Türkan'ın kendisini unutamadığını gözlerinde görür. Ancak Türkan gerçek böyle olsa da Somer'e karşı tavrını koymak ister. Kartal'la girdiği yolda Somer'in gelişiyle Türkan'ın aklının karışması an meselesidir. Somer'in gelişiyle tüm duyguları alt üst olan Türkan, Kartal'ı yarı yolda bırakmak istemez. Kartal ise Türkan'ın çekimser tavırlarını fark etse de belli etmemeye çalışır. Türkan, Kartal'la evlenecek mi?

Rüçhan, Dönüş'ün hastalığını ailesinin bilmesini ister. Dönüş, babasının öğrenmemesini istese de artık Sadık, Dönüş'ün hastalığının nüksettiğini öğrenir. Acılı baba biricik kızı Dönüş'ün hastalığa yakalandığını öğrenince perişan olur. Serdar, Dönüş'ün hasta olduğunu öğrenince apar topar Türkiye'ye döner. Aylin'le yapmış olduğu evlilikte mutsuz olan Serdar, Dönüş'e geri döner. Ancak Aylin, Dönüş'ün hayatını etkileyecek önemli bir adım atacaktır. Türkan ile Kartal'ın evlilik tarihi gelmiştir. Ancak Rüçhan'ın gelmesiyle Figen'in kırdığı pot Türkan'ı ikilemde bırakır. Somer'in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemez. Türkan, Kartal'la nikah masasına oturacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer, Türkan'ın kendisini unutamadığını gözlerinde görür. Ancak Türkan gerçek böyle olsa da Somer'e karşı tavrını koymak ister. Kartal'la girdiği yolda Somer'in gelişiyle Türkan'ın aklının karışması an meselesidir. Somer'in gelişiyle tüm duyguları alt üst olan Türkan, Kartal'ı yarı yolda bırakmak istemez. Kartal ise Türkan'ın çekimser tavırlarını fark etse de belli etmemeye çalışır. Türkan, Kartal'la evlenecek mi?

Rüçhan, Dönüş'ün hastalığını ailesinin bilmesini ister. Dönüş, babasının öğrenmemesini istese de artık Sadık, Dönüş'ün hastalığının nüksettiğini öğrenir. Acılı baba biricik kızı Dönüş'ün hastalığa yakalandığını öğrenince perişan olur. Serdar, Dönüş'ün hasta olduğunu öğrenince apar topar Türkiye'ye döner. Aylin'le yapmış olduğu evlilikte mutsuz olan Serdar, Dönüş'e geri döner. Ancak Aylin, Dönüş'ün hayatını etkileyecek önemli bir adım atacaktır. Türkan ile Kartal'ın evlilik tarihi gelmiştir. Ancak Rüçhan'ın gelmesiyle Figen'in kırdığı pot Türkan'ı ikilemde bırakır. Somer'in çıkıp gelmesi kalbini ruhunu allak bullak etmiş, ne yapacağını bilemez. Türkan, Kartal'la nikah masasına oturacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 57.BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş 54.bölümü Kanal D ekranlarında saat 20.00'da canlı olarak yayınlanmaktadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMAN!

Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş 57.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır