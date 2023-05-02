Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün 48. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 49. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 49. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Dizinin bugünkü 48. bölümünün ardından 49. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.
Üç Kız Kardeş 48. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Somer ve Türkan birbirilerinden kopamaz!
Somer ve Türkan aralarında yaşanan hararetli tartışmalara rağmen birbirlerinden kopamazlar. Öte yandan Dönüş eskisi gibi neşeli değildir ve ailesi bunun farkına varır. Diğer taraftan Derya, ev hanımlığını öğrenmeye başlar. Rüçhan ile Özer arasındaki buzlar ise erir.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
Üç Kız Kardeş 25 Nisan Salı akşamı yayınlanan 47. bölümde Türkan ve Somer, yanlış anlaşılmalar sonucunda birbirlerine çok öfkeli olsalar da Derya ve Mustafa nedeniyle tekrardan yan yana gelmek zorunda kalırlar.
Somer'in Mine'ye gidişiyle, Mine'nin kalbinde yepyeni umut ışıkları doğar. Mine, bu sefer Somer'i kaybetmemek konusunda kesin kararlıdır ve sanki Türkan hayatlarına hiç girmemiş gibi adımlar atar. Somer, Türkan'ın ne yapmak istediğini çözemez ve bu defteri tamamen kapatır. Rüçhan, Somer'in üzüntülü görüntüsünün altında yatan nedenin Türkan olduğunu öğrenir. Somer ise bu defteri kapattığını ilan eder.
Rüçhan, Özer'in Sevilay'ın yanında kaldığını öğrenince duygularına yenik düşer. Türkan ise Rüçhan'ın yine destekçisi olur. Türkan ve Somer, yanlış anlaşılmalar sonucunda birbirlerine çok öfkeli olsalar da Derya ve Mustafa nedeniyle tekrardan yan yana gelmek zorunda kalırlar. Aralarındaki hesaplaşmalar, çok sert yüzleşmelerin yaşanmasına sebep olur. Derya'nın gizli nikahı; üç kız kardeşi karşı karşıya getirir. Aralarındaki kopmaz denilen bağ günden güne gerilirken, kardeşlikleri de böylelikle sınanacaktır.
Türkan, Somer'in Mine'nin yanında olduğunu öğrenince fotoğraf makinesiyle birlikte karşılarına çıkar. Mine, Türkan'ı karşısında görünce Somer'le daha da yakınlaşır. Türkan, Mine ve Somer'in fotoğraflarını çekerek intikam almaya çalışır ve mahkemede hesaplaşacağını açık açık söyler.
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Türkan
Almila Ada - Dönüş
Melisa Berberoğlu - Derya
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan
Benian Dönmez -
Nazlı Senem Ünal -
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay -