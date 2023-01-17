Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün 35. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 36. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 36. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 36. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 35. bölümünün ardından 36. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 35. Bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı! Rüçhan Sevilay'ı Tehdit etti! Hemen İzle! Üç Kız Kardeş'in son bölümün ardından yeni bölümünden 2. ön izleme tanıtımı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 34. bölüm sonrası 17 Ocak Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacağı merak uyandırdı! Üç Kız Kardeş 17 Ocak Salı akşamı yayınlanacak olan 35. bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı!

Sevilay'ın Özer ile ilişkisi olduğunu öğrenen Rüçhan, Sevilay'ın evine giderek onu tehdit eder. Türkan ile olan ortaklığını bitirmesini söyleyen Rüçhan, Sevilay yüzüne karşı çok ağır kelimeler kullanır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 10 Ocak Salı akşamı yayınlanan 34. bölümde Türkan'la Mustafa'nın konuşmasını duyan Somer, Mustafa'yla sert bir yüzleşme yaşar. 10 Ocak Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 34. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de!

Türkan'la Mustafa'nın konuşmasını duyan Somer, Mustafa'yla sert bir yüzleşme yaşar. Daha önce Türkan'la karşılaşan Mustafa, babası Özer'e olanları anlatır. Somer, sinirlerine hakim olamaz. Somer ve Özer arasında büyük bir krize neden olan Mustafa, Özer'i zor duruma düşürür. Rüçhan, Somer ve Özer'i izlerken Mustafa'nın Özer'in oğlu olduğunu duyar. Rüçhan her ne kadar bilse de Özer'den duyması büyük hayal kırıklığına neden olur. Sevilay, Türkan'ın tüm sorularına cevap vermek isterken Türkan'ı kandırmadığına ikna etmeye çalışır. Türkan tüm bu olayların içinde kendisini saf gibi görür. Sevilay'ın kendisini kullandığını düşünen Türkan, ortaklığı bitirecek mi?

Dönüş, verdiği kararın arkasında durur ve Serdar'la tartışır. Nesrin ve Sadık'ın durumu öğrenmesini istemeyen Dönüş, kardeşi için Serdar'a yalvarır. Serdar, Dönüş'ün donör olmasını istemez. Dönüş ise Serdar'ı tehdit eder. Fatih, kızının kurtulması için Dönüş'ten yardım almak zorundadır. Nesrin, Dönüş'ün kararını öğrenince yıkılır.

Rüçhan ise sunduğu şartlarla, Özer'i iyice köşeye sıkıştırır. Özer, evi terk etmek isterken Rüçhan, karşısına geçer. Özer'i tehdit eden Rüçhan, gerekirse Sevilay'ın karşısına çıkmakla Özer'i tehdit eder.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -