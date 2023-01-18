Üç Kız Kardeş 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Türkan yalnız kalıyor! Hemen İzle! Üç Kız Kardeş'in son bölümün ardından yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! Üç Kız Kardeş 35. bölüm sonrası 24 Ocak Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacağı merak uyandırdı! Üç Kız Kardeş 24 Ocak Salı akşamı yayınlanacak olan 36. bölüm fragmanı yayınlandı!

Türkan Rüçhan karşısında dik duruşunu bozmamaya çalışırken Somer'i de karşısına aldığının farkına varmaz. Sevilay ile babası arasındaki ilişkiden haberi olan Somer çok öfkelidir. Bir de Türkan'ın Sevilay ile ortak iş yaptığını duyunca adeta çileden çıkar. Türkan'a karşı çok ağır sözler söyleyen Somer, Mine'yi de başka bir adamla görünce iyiden iyiye sinirlenir. Somer'in söylediklerinden sonra büyük yara alan Türkan yapayalnız kalır.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!