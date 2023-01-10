Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün 34. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 35. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 35. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 35. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 34. bölümünün ardından 35. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 34. Bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı! Rüçhan, evi terk etmek isteyen Özer'e engel oluyor! Hemen İzle! Üç Kız Kardeş'in son bölümün ardından yeni bölümünden 2. ön izleme tanıtımı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 33. bölüm sonrası 10 Ocak Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacağı merak uyandırdı! Üç Kız Kardeş 10 Ocak Salı akşamı yayınlanacak olan 34. bölüm 2. Ön İzleme yayınlandı!

Özer, Sevilay konusunun ortaya çıkmasından sonra evi terk etme kararı alarak eşyalarını toplamaktadır. Bu sırada Rüçhan, ona engel olarak evden ayrılmasına izin vermemektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 3 Ocak Salı akşamı yayınlanan 33. bölümde Türkan ve Somer, Mine'nin oyunları yüzünden can sıkıcı anlar yaşıyorlar. 3 Ocak Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 33. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de!

Türkan kendini affettirmek için Somer'e giderken Mine de Somer'in Türkan'la ayrılığını fırsat bilerek, Somer'in kaldığı orman evinin yolunu tutar. Dönüş, Derya'yı korumak adına ve Fatih'in kızı için kendini feda etmesi, Fatih'e yeni bir umut ışığı olur. Rüçhan, Nesrinlerin evinde Sevilay ve Mustafa'yı görünce büyük bir şok yaşar.

Türkan Mine'nin, Somer'in karşısına çıkmasına bir anlam veremezken, Mine de Türkan'ı yeniden karşısında görmekten huzursuz olur. Somer'i kızından ayırmadan güvenini kazanmanın yollarını arar. Nesrin'in Sevilay ve Özer konusundaki şüpheleri giderek artar.

Serdar, Dönüş'ün gizli gizli bir şeylerin peşinde koştuğunu anlar ve takibe alır.

Rüçhan, Özer ve Sevilay'ı bir araya getirir ve yeni planını işletmeye başlar. Diğer yandan Mustafa, annesine baskı yapan Korman ailesinin karşısına çıkmaya karar verir. Bu karar Türkan ve Somer'i yeni bir krizin eşiğine getirir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -