Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Üç Kız Kardeş bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Üç Kız Kardeş 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Üç Kız Kardeş son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan kendini affettirmek için Somer'e giderken Mine de Somer'in Türkan'la ayrılığını fırsat bilerek, Somer'in kaldığı orman evinin yolunu tutar. Dönüş, Derya'yı korumak adına ve Fatih'in kızı için kendini feda etmesi, Fatih'e yeni bir umut ışığı olur. Rüçhan, Nesrinlerin evinde Sevilay ve Mustafa'yı görünce büyük bir şok yaşar.

Türkan Mine'nin, Somer'in karşısına çıkmasına bir anlam veremezken, Mine de Türkan'ı yeniden karşısında görmekten huzursuz olur. Somer'i kızından ayırmadan güvenini kazanmanın yollarını arar. Nesrin'in Sevilay ve Özer konusundaki şüpheleri giderek artar.

Serdar, Dönüş'ün gizli gizli bir şeylerin peşinde koştuğunu anlar ve takibe alır.

Rüçhan, Özer ve Sevilay'ı bir araya getirir ve yeni planını işletmeye başlar. Diğer yandan Mustafa, annesine baskı yapan Korman ailesinin karşısına çıkmaya karar verir. Bu karar Türkan ve Somer'i yeni bir krizin eşiğine getirir.

Üç Kız Kardeş yeni bölümleriyle her salı akşamı 20.00'de Kanal D'de...