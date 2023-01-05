Üç Kız Kardeş 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Türkan ile Rüçhan karşı karşıya! Hemen İzle! Üç Kız Kardeş'in son bölümün ardından yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! Üç Kız Kardeş 33. bölüm sonrası 10 Ocak Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacağı merak uyandırdı! Üç Kız Kardeş 10 Ocak Salı akşamı yayınlanacak olan 34. bölüm fragmanı yayınlandı!

Somer Mustafa'nın Türkan'a söylediklerinden sonra adeta çılgına döner! Mustafa Somer'den iyi bir dayak yer. Diğer taraftan Sevilay'ın Özer ile olan ilişkisini ayan beyan gören Rüçhan, Sevilay ile iş yapmaması için Türkan'ı sıkıştırır. Öte yandan Dönüş'ün ne yapacağını öğrenen Sadık ve Nesrin duyduklarına inanamaz.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!