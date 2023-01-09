Üç kız kardeş 34.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? 34.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Üç kız kardeş dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Üç kız kardeş 34.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 34. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi üç kız kardeş dizisinin 34.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 34. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin konusu nedir? 34.Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncuları kimlerdir? Üç kız kardeş dizisinde son bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde…

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Türkan ile Somer'in ayrılığını fırsat bilen Mine, orman evinin yolunu tutuyor. Türkan ise Mine'den hızlı davranıyor ve kendini affettirmek için Somer'e gidiyor. Nesrinlerin evinde düzenlenen aile yemeğinde Rüçhan, Sevilay ve Mustafa'yı görünce çok şaşırıyor. Yemekte yaşanan sessiz gerginlik, Mustafa'nın yeni hamleleri ile Somer ve Türkan'ı da etkileyecek gibi görünüyor. Dönüş'ün Derya'yı ve Fatih'in kızını korumak için kendini feda etmesi, Fatih'e yeni bir umut ışığı oluyor. Türkan ile Mine arasında gerginlik artıyor! Türkan'a ağır ithamlarda bulunan Mine ile Türkan arasına Somer giriyor. Mine şimdi de Somer'i kızından ayırmadan güvenini kazanmanın yollarını arıyor. Rüçhan, Özer ve Sevilay'ı bir araya getiriyor. Rüçhan'ın yeni bir planı var! Diğer yandan Mustafa da annesine baskısına dayanamayıp Korman ailesinin karşısına çıkmaya karar veriyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

Üç kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizilerindenÜç kardeş dizisi her hafta Salı günleri saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek