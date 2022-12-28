Üç Kız Kardeş 33. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Aşk Kazanıyor! Hemen İzle! Üç Kız Kardeş'in son bölümün ardından yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! Üç Kız Kardeş 32. bölüm sonrası 3 Ocak Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacağı merak uyandırdı! Üç Kız Kardeş 3 Ocak Salı akşamı yayınlanacak olan 33. bölüm fragmanı yayınlandı!

Somer ile Türkan arasındaki buzlar tamamen eriyor. Birbirine tutkulu bir aşk besleyen iki isim baş başa unutulmaz anlar yaşıyor. Öte yandan yılbaşı gecesi tek başına kalan Rüçhan, daha fazla dayanamayarak Nesrin ve Sadık'ın evine giderek diğerlerine katılıyor. Gördükleri karşısında şok olan Rüçhan Nesrin'in kollarında teselli arıyor.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!