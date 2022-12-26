Üç Kız Kardeş 32. Bölüm Fragmanı -2

Üç Kız Kardeş 32. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Türkan ve Somer'den aşk dansı!

Üç Kız Kardeş'in 27 Aralık Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümü merakla bekleniyor. Barışan ve ailece bir araya gelen Nesrin ve Sadık'ın evinde yılbaşında sımsıcak bir ortam oluşur. Rüçhan yılbaşına tek başına girerken, tüm aile Nesrin ve Sadık'ın evinde bir aradadır. Ancak iki kişi hariç. Somer ve Türkan bu özel gecede aşk dolu bir dansla baş başa kalırlar.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!