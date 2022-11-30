Üç Kız Kardeş 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hemen İzle! Üç Kız Kardeş'in yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı! Üç Kız Kardeş 6 Aralık Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? Nesrin, kızlarını alıp gitmekle Sadık'ı tehdit ediyor. Mine, Türkan'ın hamleleri karşısında ne yapacak? Dönüş için Serdar bitti mi? Türkan, Somer'i ne yaparsa affetmeyecek?

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!