Üç Kız Kardeş 28. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan ve Somer Mine'ye hayatı zehir ediyor!

Türkan, Mine'den intikamını yavaş yavaş almaya başlıyor. Bir çocuk gibi Mine'yle oynayan Türkan, yemesinden gezmesine kadar her şeyi kısıtlıyor. Sonunda Mine, Türkan'ın çocuğunu öldürmeye kast ettiği için tutuklanıyor. Öte yandan yaptıklarından pişmanlık duyan Nesrin özür dilemeye hazırken, Sadık'ın kendisine boşanma davası açtığını öğrenmesiyle şok oluyor!

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!