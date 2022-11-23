Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç Kız Kardeş 28. Bölüm Fragmanı

TV Haberleri

Üç Kız Kardeş 28. Bölüm Fragmanı yayında!

Üç Kız Kardeş 28. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan ve Somer Mine'ye hayatı zehir ediyor!

Türkan, Mine'den intikamını yavaş yavaş almaya başlıyor. Bir çocuk gibi Mine'yle oynayan Türkan, yemesinden gezmesine kadar her şeyi kısıtlıyor. Sonunda Mine, Türkan'ın çocuğunu öldürmeye kast ettiği için tutuklanıyor. Öte yandan yaptıklarından pişmanlık duyan Nesrin özür dilemeye hazırken, Sadık'ın kendisine boşanma davası açtığını öğrenmesiyle şok oluyor!

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Üç Kız Kardeş TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title