üç kız kardeş 25. bölüm fragman çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Üç Kız Kardeş 'in yayınlanan son fragmanında; Türkan ve Somer'in baş başa yemeğe çıktığı görüldü. Ancak yemeğe çıkmalarına rağmen sorunlar düzelmedi ve Türkan, Somer'e öfke kustu. Peki, Üç kız kardeş dizisinin yeni bölünde neler olacak ,yeni bölüm fragmanı yayındandı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş 'in yeni fragmanı yayınladı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor.Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D'nin; yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş 'in çekimleri Ayvalık'ta gerçekleşiyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OACAK?

Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 24. bölümü bu akşam saat20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.Rüçhan Türkan'ı Somer konusunda ikna etmeye çalışırken, Mine Türkan'a Somer'i kötülemeye devam ediyor. Çılgına dönen Somer Mine'yi öldürmekle tehdit ediyor.