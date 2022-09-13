Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 18. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş bugün 17. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 18. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 18. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 18. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Dizinin bugünkü 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.
ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Üç Kız Kardeş 17. Bölüm Fragmanı - 2 - YENİ SEZON yayında! Somer, baba oluyor!
Nesrin'in ölümden dönmesi ve amansız bir hastalığa yakalanması herkesi perişan ediyor. Somer ise baba oluyor! Türkan, gerçeği öğrenecek?
Üç Kız Kardeş yeni sezonuyla Salı saat 20.00'da Kanal D'de!
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Türkan
Almila Ada - Dönüş
Melisa Berberoğlu - Derya
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan
Benian Dönmez -
Nazlı Senem Ünal -
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay -