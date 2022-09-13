Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş bugün 17. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 18. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 18. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 18. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 17. Bölüm Fragmanı - 2 - YENİ SEZON yayında! Somer, baba oluyor!

Nesrin'in ölümden dönmesi ve amansız bir hastalığa yakalanması herkesi perişan ediyor. Somer ise baba oluyor! Türkan, gerçeği öğrenecek?

Üç Kız Kardeş yeni sezonuyla Salı saat 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -