Üç Kız Kardeş 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? - Haberler

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 16. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 15. bölümünün ardından 16. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 15. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Rüçhan intikam peşinde!

İntikam peşinde olan Rüçhan kontrolden çıkmıştır. Türkan ve Somer'in birlikte olmasını kendine yediremez. Hedefte önce Mine vardır. Merdivenlerden düşen Mine yaralanmıştır. Aynı zamanda Sadık ve Nesrin de Dönüş ile ilgili sır yüzünden Rüçhan'ın tehditleriyle karşı karşıya kalır. Sadık ve Türkan'ı ise zor bir karar beklemektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 31 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 14. bölümde Türkan, Mine'nin tuzağının ardından çok zor günler yaşıyor. 31 Mayıs Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 14. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Somer, Türkan'a inanmayı başarabilecek mi?

Rüçhan, Türkan'ın gazetede çıkan fotoğraflarını büyük bir öfkeyle karşılar. Nesrin'den hesap sormak ve gazeteyi önüne atıp Türkan'ı rezil etmek için harekete gecen Rüçhan, amacına ulaşır. Nesrin de Türkan'ın bu olayı üzerine oldukça sarsılır. Rüçhan'la büyük bir gerilim yaşıyor. Ferit'le karşı karşıya gelen Somer, Ferit'i öyle bir dövüyor ki hastanelik ediyor. Somer, Türkan'ın fotoğraflarının ardından başını büyük belaya sokar. Türkan, gazetede kendisini görünce gözyaşlarına boğulur. Somer ise üstü başı kan içinde Türkan'la yüzleşmeye gelir. Türkan'a öfkeyle bağıran Somer, tüm ipleri koparır ve Türkan'a inanmadığını söyler.

Türkan, o gece Mine'yle birlikte olduğunu herkesten saklar. Çünkü Mine, eğer kendisinin de yanında olduğunu söylerse bebeğiyle birlikte tehlikede olacağını Türkan'a söyler. Mine için kendisini feda eden Türkan, o gece Mine'yle birlikte olduğunu itiraf edecek mi? Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan'ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur. Ancak Derya ve Dönüş, Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağına çok emindir. Dönüş ve Derya, Türkan'ın bu duruma nasıl düştüğünü araştırmak için harekete geçerler. Türkan, sıkışıp kaldığı bu zor durumdan çıkmak için kendince bir karar verir. Somer ise içinde yaşadığı gelgitlerle yüzleşir ve bir seçim yapmak zorunda kalır. Türkan'ın ölümü seçmesiyle Somer, ne yapacak?

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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