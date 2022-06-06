Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 15. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş konusu nedir? Üç Kız Kardeş 15. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan, Somer'in açtığı boşanma davasında son derece kararlı durur. Ancak Somer, Türkan'dan boşanmak istemediğini söyleyince hakim, davayı erteler ve ikiliyi boşamaz. Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Nesrin'i arkasında durmadığı için suçlayan Türkan, annesini gözyaşlarına boğan cümleler sarf ediyor.

Türkan, Somer'le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan'ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan'ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Mine ise boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan'ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan'ı büyük bir tuzağın içine çeker.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Somer, Türkan'a moral veriyor!

Hastaneye kaldırılan Türkan kendini toparlamaya çalışırken en büyük desteği Somer'den alır.

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