Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Rüçhan, Türkan'ın gazetede çıkan fotoğraflarını büyük bir öfkeyle karşılar. Nesrin'den hesap sormak ve gazeteyi önüne atıp Türkan'ı rezil etmek için harekete gecen Rüçhan, amacına ulaşır. Nesrin de Türkan'ın bu olayı üzerine oldukça sarsılır. Rüçhan'la büyük bir gerilim yaşıyor. Ferit'le karşı karşıya gelen Somer, Ferit'i öyle bir dövüyor ki hastanelik ediyor. Somer, Türkan'ın fotoğraflarının ardından başını büyük belaya sokar. Türkan, gazetede kendisini görünce gözyaşlarına boğulur. Somer ise üstü başı kan içinde Türkan'la yüzleşmeye gelir. Türkan'a öfkeyle bağıran Somer, tüm ipleri koparır ve Türkan'a inanmadığını söyler.

Türkan, o gece Mine'yle birlikte olduğunu herkesten saklar. Çünkü Mine, eğer kendisinin de yanında olduğunu söylerse bebeğiyle birlikte tehlikede olacağını Türkan'a söyler. Mine için kendisini feda eden Türkan, o gece Mine'yle birlikte olduğunu itiraf edecek mi? Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan'ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur. Ancak Derya ve Dönüş, Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağına çok emindir. Dönüş ve Derya, Türkan'ın bu duruma nasıl düştüğünü araştırmak için harekete geçerler. Türkan, sıkışıp kaldığı bu zor durumdan çıkmak için kendince bir karar verir. Somer ise içinde yaşadığı gelgitlerle yüzleşir ve bir seçim yapmak zorunda kalır. Türkan'ın ölümü seçmesiyle Somer, ne yapacak?