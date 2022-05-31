Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 15. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? - Haberler

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 15. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 14. bölümünün ardından 15. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 14. Bölüm Fragmanı yayında! Gazetede yayınlanan görüntüler Türkan'ın başına iş açıyor!

Gazetede çıkan bir haber Türkan'ın tüm yaşamını altüst eder. Somer kıskançlık krizine girmiştir. Rüçhan ise Nesrin'e gidip Türkan hakkında kötü sözler söyler. Ne yapacağını bilemeyen Türkan kendini anlatmak ister ama babasından başka kimse ona inanmaz. Oysa haberi yaptıranın kim olduğunu Mine bilmektedir. Sadık, Somer'i karşısına alıp konuşur. Sonunda Somer, Türkan'ın suçsuz olduğunu anlar.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 24 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 13. bölümde Somer ve Türkan'ın boşanma davasında beklenmeyen bir gelişme oluyor. 24 Mayıs Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 13. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Mine'nin Türkan'a kurduğu tuzak Somer'le Türkan'ın bir araya gelmesine büyük bir engel oluşturuyor.

Türkan, Somer'in açtığı boşanma davasında son derece kararlı durur. Ancak Somer, Türkan'dan boşanmak istemediğini söyleyince hakim, davayı erteler ve ikiliyi boşamaz. Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Nesrin'i arkasında durmadığı için suçlayan Türkan, annesini gözyaşlarına boğan cümleler sarf ediyor.

Türkan, Somer'le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan'ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan'ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Mine ise boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan'ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan'ı büyük bir tuzağın içine çeker.

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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