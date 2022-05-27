Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş konusu nedir? Üç Kız Kardeş 14. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan hakkında basında çıkan haberler herkesin canını sıkmıştır. Ancak Somer, Türkan'a inanmayı seçer.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan, Somer'in açtığı boşanma davasında son derece kararlı durur. Ancak Somer, Türkan'dan boşanmak istemediğini söyleyince hakim, davayı erteler ve ikiliyi boşamaz. Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Nesrin'i arkasında durmadığı için suçlayan Türkan, annesini gözyaşlarına boğan cümleler sarf ediyor.

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