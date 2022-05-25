Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş konusu nedir? Üç Kız Kardeş 14. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan, Somer'in açtığı boşanma davasında son derece kararlı durur. Ancak Somer, Türkan'dan boşanmak istemediğini söyleyince hakim, davayı erteler ve ikiliyi boşamaz. Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Nesrin'i arkasında durmadığı için suçlayan Türkan, annesini gözyaşlarına boğan cümleler sarf ediyor.

Gazetede çıkan bir haber Türkan'ın tüm yaşamını altüst eder. Somer kıskançlık krizine girmiştir. Rüçhan ise Nesrin'e gidip Türkan hakkında kötü sözler söyler. Ne yapacağını bilemeyen Türkan kendini anlatmak ister ama babasından başka kimse ona inanmaz. Oysa haberi yaptıranın kim olduğunu Mine bilmektedir. Sadık, Somer'i karşısına alıp konuşur. Sonunda Somer, Türkan'ın suçsuz olduğunu anlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem