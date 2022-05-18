Üç Kız Kardeş 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 13. bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş konusu nedir? Üç Kız Kardeş 13. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Duruşma günü gelip çatmıştır. Somer ve Türkan boşanmak için hakim karşısına çıkarlar. Nesrin onların boşanmaması için elinden geleni yaparken Rüçhan tam tersi bir tavır takınır. Ancak Somer, Türkan ile olmaya kararlıdır. Somer sonunda barışmak için Türkan'ı ikna edebilecek mi?

Üç Kız Kardeş 17 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 12. bölümde Somer ve Türkan boşanacak mı? 17 Mayıs Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 12. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Türkan, Somer'in çabalarını görmezden geliyor.

Somer, Türkan'ı kazanma çabası içindeyken Türkan'ın ayrılık konusunda kararlı duruşu Somer'i daha da çileden çıkarır. Somer, Türkan'ı ikna etmek için daha ne kadar uğraşacaktır? Nihat, Somer'e karşı savaşında Mine'yi ve çocuğunu kullanarak iyice mahkûm eder kendine. Mine Nihat'ın bu takıntılı tutumundan korkmaya başlamıştır. Rüçhan'ın iş birliği teklifi onu Nihat'a karşı biraz olsun güçlendirir. Rüçhan için ise bu iş birliği tamamen kendi gizli hesaplarına hizmet etmek içindir. Somer, Türkan'ın kendisinden ayrılmak istemesinde kararlı durmasıyla pes etmek istemez. Türkan'ı teknede yalnız bırakan Somer, ona ufak bir oyun oynamak ister. Ancak Türkan, korku dolu anlar yaşar.

Rüçhan, Kalender Ailesi'ne karşı vurucu bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fatih'in verdiği evraklarla Sadık ve ailesi için zor günler kapıdadır. Somer, evliliğini kurtarmak isterken mahkeme gününün belli olması işleri iyice çıkmaza sokar. Türkan ise boşanma davasını iple çektiğini göstermeye çalışsa da içten içe yıkılır.