Üç Kız Kardeş 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kız Kardeş 12. bölüm fragmanı izle! Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle!

Üç Kız Kardeş 10 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 11. bölümde Türkan, Somer'den boşanmayı kabul etse de bu kez Somer Türkan'dan ayrılmak istemiyor. 10 Mayıs Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 11. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Rüçhan, artık Mine'yi müstakbel gelini seçiyor.

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanır. Nesrin ise kızının mutsuzluğuyla daha da kahrolur. Somer, Türkan'ın yokluğunda değerini ve ona bağlandığını anlasa da Türkan, artık Somer'i görmek bile istemez. Türkan, Somer'in kendisiyle konuşmak istediğini anlayınca telefonlarına bile çıkmaz. Somer, Türkan'ın gönlünü geri kazanabilecek mi? Nesrin, Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer. Rüçhan'a olan borçlarını ödemek için altınlarını bozduran zavallı Nesrin, bu evliliği kurtarabilecek mi?

Rüçhan, Türkan'ın evi terk etmesinin ardından Mine'yle iş birliği yaptı. Mine'nin karnındaki çocuğun Somer'den olup .