Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 12. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 11. Bölüm Ön İzleme - 2 yayında! Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!

Türkan ile konuşmaya çalışan Somer sürekli Türkan'ın engellemeleriyle karşılaşır. Ancak artık kafasına koymuştur. Türkan onu dinleyecektir.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 26 Nisan Salı akşamı yayınlanan 10. bölümde Türkan, Somer'le olan evliliğine bir şans mı verecek, yoksa evliliğini bitirecek mi? 26 Nisan Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 10. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Türkan, yaşadıklarına sonunda isyan ediyor.

Rüçhan Hanım'ın Nesrin'le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Sadık, geçirdiği kalp krizinin ardından çok zor bir mücadele verir. Nesrin, hastanede kızlar ise evde perişan olmuştur. Sadık, geçirdiği zor ameliyatı atlatabilecek mi? Bu olaydan sonra Türkan, için hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Türkan, babasının acısının ardından Rüçhan'dan hesap sorar. Rüçhan, Özer ve Somer'in baskılarına rağmen boyun eğmez ve hatasını kabul etmez. Rüçhan, hatasını er ya da geç anlayıp Kalender Ailesi'nden özür dileyecek mi?

Rüçhan, Özer'den Mine ve Nihat'ı araştırmasını ister ve sonunda Somer'i Mine'den uzaklaştıracak olan delillere ulaşır. Mine'nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine'den tamamen uzaklaşır. Somer, Rüçhan'ın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışırken, Türkan'la bir konuşma yapar. Ne yapacağını bilmeyen Somer, artık ilişkilerinin kaderine Türkan'ın karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan'ın iki dudağı arasındadır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

Haberler.com - Gündem