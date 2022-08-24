Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Gündem Haberleri

Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

1981 yılında gösterime giren Üç Kağıtçı filmi yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken filmin baş rollerinde ise Kemal Sunal ve Ali Şen gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki,c

Kemal Sunal, Ülkü Özen, Ali Şen gibi başarılı oyuncuların oynadığı Üç Kağıtçı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı'yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı'nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zehra Uçar - Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer - Bakkal

Kemal Sunal'ın sevilen yapımlarından olan Üç Kağıtçı filmi, 1981 yılında İstanbul Zekeriyaköy'de çekildi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Sunal Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title