Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
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1981 yılında gösterime giren Üç Kağıtçı filmi yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken filmin baş rollerinde ise Kemal Sunal ve Ali Şen gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki,c
Kemal Sunal, Ülkü Özen, Ali Şen gibi başarılı oyuncuların oynadığı Üç Kağıtçı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...
Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı'yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı'nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.
Kemal Sunal - Rıfkı
Ülkü Özen - Nuriye
Ali Şen - Satılmış Ağa
Turgut Özatay - Armutlulu Hasan
Nizam Ergüden - Sabri
Reha Yurdakul - Kahveci Rıza
Hakkı Kıvanç - Mustafa
Arap Celal - Köylü
Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki
Muhteşem Durukan - Durmuş
Zehra Uçar - Raziye
Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi
Yadigar Ejder - Hamza
Zeki Alpan - Arif Efendi
Haydar Karaer - Bakkal
Kemal Sunal'ın sevilen yapımlarından olan Üç Kağıtçı filmi, 1981 yılında İstanbul Zekeriyaköy'de çekildi.