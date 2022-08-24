1981 yılında gösterime giren Üç Kağıtçı filmi yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken filmin baş rollerinde ise Kemal Sunal ve Ali Şen gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki,c

Kemal Sunal, Ülkü Özen, Ali Şen gibi başarılı oyuncuların oynadığı Üç Kağıtçı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Üç Kağıtçı filmi konusu ne? Üç Kağıtçı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU

Almanya'da yaşayan Rıfkı, ölen babasından miras kalan mallarını satmak için yıllar önce ayrıldığı köye geri döner. Rıfkı'nın köye gelmesi ile yaşanan birkaç tesadüf, adının "ermiş"e çıkmasına neden olur. Uzun süredir yağmayan yağmurun yağmasını, evde kalmış kadınların muratlarına ermesini, kötürüm olanların koşmaya başlamasını sağlayan Rıfkı, bunların hepsini şans eseri yapsa da mahallenin övgüsünü kazanır. Onu sevenler kadar, Rıfkı'yı kendisine düşman görenler de yok değildir. İnsanların baskısı sonucu Belediye Reisi seçimlerine giren Rıfkı, yapılan müdahalelere rağmen seçimi kazanır. Ancak bu süreçte Rıfkı'nın yarattığı mucizelerin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkar.

ÜÇ KAĞITÇI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Rıfkı

Ülkü Özen - Nuriye

Ali Şen - Satılmış Ağa

Turgut Özatay - Armutlulu Hasan

Nizam Ergüden - Sabri

Reha Yurdakul - Kahveci Rıza

Hakkı Kıvanç - Mustafa

Arap Celal - Köylü

Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki

Muhteşem Durukan - Durmuş

Zehra Uçar - Raziye

Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi

Yadigar Ejder - Hamza

Zeki Alpan - Arif Efendi

Haydar Karaer - Bakkal

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın sevilen yapımlarından olan Üç Kağıtçı filmi, 1981 yılında İstanbul Zekeriyaköy'de çekildi.