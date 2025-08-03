''Üç Büyük Usta'' adlı eserin yazarı kimdir?

''Üç Büyük Usta'' adlı eserin yazarı kimdir?
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"Üç Büyük Usta kitabının yazarı kimdir?" sorusu, edebiyata ilgi duyan okurların sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor.

"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" bu kez edebiyat severlerin ilgisini çeken bir konuyla gündeme geldi. Yarışmada sorulan "Üç Büyük Usta adlı eserin yazarı kimdir?" sorusu, dünya klasiklerine merak duyan izleyicileri düşündürdü.

''ÜÇ BÜYÜK USTA'' ADLI ESERİN YAZARI KİMDİR?

A) Lev Tolstoy

B) Stefan Zweig

C) George Orwell

D) Oscar Wilde

Doğru Cevap: B şıkkıdır.

Stefan Zweig, Üç Büyük Usta adlı eserinde 19. yüzyılın üç önemli yazarını – Balzac, Dickens ve Dostoyevski – derinlemesine inceliyor. Eser, biyografik bir deneme olup yazarların edebi kimlikleri, karakter analizleri ve toplumsal etkileri üzerine kapsamlı bir bakış sunuyor.

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