Üç Boğaz Barajı, Rekor Sayıda Turisti Ağırladı

Çin'in Üç Boğaz Barajı, bu yılın ilk yarısında 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Baraj, su kaynaklarının etkin kullanımı ve elektrik üretimiyle ön plana çıkıyor.

WUHAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan Üç Boğaz Barajı bu yılın ilk yarısında rekor sayıda turist ağırladı.

Çin Üç Boğaz Şirketi'nin verilerine göre, baraj 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bu rakam 2019'un aynı dönemine kıyasla 50.000 kişilik bir artışa işaret ediyor.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde yer alan ve ülkenin en büyük endüstriyel turizm alanı olan Üç Boğaz Barajı, Bahar Festivali tatili sırasında yaklaşık 65.000 ziyaretçinin kaydedildiği Ocak ayından bu yana turizmde önemli bir artış yaşadı.

Su kaynaklarının etkin kullanımıyla öne çıkan proje, Yangtze Nehri havzası boyunca taşkın kontrolü ve elektrik üretiminde kilit rol oynuyor. 2003'ten bu yana elektrik üreten baraj 2005 yılında halka açıldı.