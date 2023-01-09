üç ayların ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Üç aylar ne zaman? sorusunun yanıtı, tüm İslam coğrafyası tarafından merak ediliyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Dini günler takvimi belli oldu mu? İşte üç aylar hakkına tüm merak edilenler...

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Müslümanlar ve İslam alemi için önemli bir yere sahip Üç ayların önümüzdeki günlerde başlamasının ardıldan Ramazan için geri sayıma geçilecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Dini günler takvimi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Receb, Şaban ve Ramazan ayından oluşan Üç Aylar, Müslümanlar ve İslam aleminde ayrı bir öneme sahiptir. 2023 yılı Üç Ayların başlangıcı bu yıl 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının2023 dini günler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. 23 Mart 2023'te ise ramazan ayının ilk günü idrak edilecek ve oruçlar tutulmaya başlanacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ