üç ayların ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
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Üç aylar ne zaman? sorusunun yanıtı, tüm İslam coğrafyası tarafından merak ediliyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Dini günler takvimi belli oldu mu? İşte üç aylar hakkına tüm merak edilenler...
Müslümanlar ve İslam alemi için önemli bir yere sahip Üç ayların önümüzdeki günlerde başlamasının ardıldan Ramazan için geri sayıma geçilecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 Dini günler takvimi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...
Receb, Şaban ve Ramazan ayından oluşan Üç Aylar, Müslümanlar ve İslam aleminde ayrı bir öneme sahiptir. 2023 yılı Üç Ayların başlangıcı bu yıl 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının2023 dini günler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. 23 Mart 2023'te ise ramazan ayının ilk günü idrak edilecek ve oruçlar tutulmaya başlanacak.
- 23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
- 26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
- 17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
- 6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
- 23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
- 17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
- 20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
- 21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
- 22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
- 23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
- 27 Haziran SALI: AREFE
- 28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
- 29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
- 30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
- 1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
- 19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
- 28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
- 26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİL