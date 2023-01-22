İslam aleminde önemli yere sahip olan üç aylar kısa bir süre kaldı. Üç ayların başlangıcı Recep ayını oruçlu karşılayacak olanlar ise üç aylar orucu nasıl tutulur? sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki, üç aylar orucu nasıl niyet edilir? Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar nedir? Üç aylada yapılacak ibadetler nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Üç aylar orucuna niyet etmenin dini hükmü, gündemde yer almaya başladı. Bu mübarek aylarda ibadet, dua, zikir çekecek olan Müslümanlar, üç aylarda oruç tutarak dini görevlerini yerine getirecekler .Peki, Üç aylar nedir? Üç aylar orucu nasıl niyet edilir? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? Üç aylada yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylada kaç gün oruç tutulur? Detaylar haberimizde...

ÜÇ AYLAR ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir. "Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya." şeklinde niyet edilir. Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır. Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.

ÜÇ AYLADA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ancak Hazreti Peygamber'in Ramazan ayı dışındaki hiçbir ayda, ayın tamamı boyunca oruç tutmadığı bilinmektedir.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ancak Hazreti Peygamber'in Ramazan ayı dışındaki hiçbir ayda, ayın tamamı boyunca oruç tutmadığı bilinmektedir.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

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