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Üç aylar ne zaman başlıyor 2025?

Üç aylar ne zaman başlıyor 2025?
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Üç aylar başlangıcı için tarih araştırmaları başladı. Tüm İslam camiası tarafından beklenen 2025 yılı üç aylar tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle belli oldu.

Üç Aylar başlangıcı belli oldu. İslam dünyası ve Müslümanlar için önemli ve mübarek olan üç aylar ibadet ve dua açısından büyük bir öneme sahiptir. Recep, Şaban ve Ramazan olarak sırasıyla gelen aylar olan üç ayların girmesiyle birlikte ilk olarak Regaip Kandili idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

2025 yılı Dini Günler takvimine göre Üç Aylar başlangıcı 1 Ocak 2025.

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2025

Recep, Şaban ve Ramazan'ın idrak edileceği Üç Aylar, 2025 yılının ilk günü itibarıyla başlayacak.

1 Ocak'ta Recep ayının ilk günü yaşanacak.

2025 yılı Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekilde düzenlenmiştir;

Üç Aylar Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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