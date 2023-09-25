Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET! 2024 Üç ayların başlangıcı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini günler takvimi, önemli dini gün ve gecelerin tarihlerini belirliyor. Üç ayların başlangıç tarihi ve diğer dini günlerin ne zaman olduğu merak konusu. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Üç ayların başlangıcı ne zaman? İşte detaylar...
Üç aylar ne zaman başlıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelecek sene üç aylar ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından ramazan ayının başlayacağı heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında üç aylar başlangıcı sorgulatılıyor. Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Üç ayların başlangıcı ne zaman? Detaylar haberimizde...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç aylar 2024 yılının Ocak ayında başlayacaktır. Ramazan ayının başlangıcı ise Mart ayıdır.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma
Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024
Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi