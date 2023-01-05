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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayına denk geliyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?

Üç ayların önümüzdeki günlerde başlamasının ardından ramazan için geri sayıma geçilecek. Oruç ibadetini gerçekleştirecek milyonlarca Müslüman ramazanın sonunda da bayramı idrak edecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?

2023 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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