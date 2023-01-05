Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?
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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayına denk geliyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?
Üç ayların önümüzdeki günlerde başlamasının ardından ramazan için geri sayıma geçilecek. Oruç ibadetini gerçekleştirecek milyonlarca Müslüman ramazanın sonunda da bayramı idrak edecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?
2023 ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı