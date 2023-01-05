Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayına denk geliyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman?