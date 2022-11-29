Üç aylar ne zaman başlıyor 2023? Kandil tarihleri belli oldu mu?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor 2023? Kandil tarihleri belli oldu mu?
Üç aylar ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayıyla birlikte başlayacak olan mübarek aylar ardından Şaban ve Ramazan ayıyla devam edecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor 2023? Kandil tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü,
Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı