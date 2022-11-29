Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor 2023? Kandil tarihleri belli oldu mu?

Üç aylar ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayıyla birlikte başlayacak olan mübarek aylar ardından Şaban ve Ramazan ayıyla devam edecek. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor 2023? Kandil tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü,

Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı