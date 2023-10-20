Üç ayların ne zaman başlayacağı sorusu, üç ayların Müslümanlar tarafından büyük önem arz etmesi nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmakta. İnternet üzerinde Üç aylar ne zaman 2024? Sorusu, üç ayların ne zaman başlayacağını merak edenler tarafından sorgulatılıyor. Peki, Üç aylar ne zaman 2024? Üç aylar bu yıl hangi tarihte başlayacak?

Üç aylar ne zaman 2024? Üç aylar bu yıl hangi tarihte başlayacak? Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Üç aylar ne zaman 2024? Sorusu, 2024 yılı içerisinde üç ayların hangi tarihte başlayacağın merak etmekte olan Müslümanlar tarafından araştırma konusu oluyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor.2024 yılında hicri takvimin hangi güne denk geldiği araştırılmaktadır. Üç ayların başlangıcı ve Ramazanın hangi aya denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Üç aylar ne zaman 2024? Üç aylar bu yıl hangi tarihte başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024?

Üç aylar 2024 yılının 11 Ocak tarihinde başlayacaktır. 2024 yılında Ramazan ayının başlangıcı ise Mart ayına tekabül etmektedir. Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır.

2024 HİCRİ TAKVİM DİNİ GÜNLER

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024

Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi