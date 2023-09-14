Üç ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2024 Hicri Takvim'e göre üç ayların başlangıç tarihi ve diğer detaylar araştırılmaktadır. Peki, Üç aylar ne zaman? Üç aylar hangi ay başlayacak? İşte detaylar...

Üç aylar ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılında hicri takvimin hangi güne denk geldiği araştırılmaktadır. Üç ayların başlangıcı ve Ramazanın hangi aya denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Üç aylar ne zaman? 2024 HİCRİ TAKVİM DİNİ GÜNLER! Üç aylar hangi ay başlayacak? Detaylar haberimizde...

ÜÇ AYLAR ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır. Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.

2024 HİCRİ TAKVİM DİNİ GÜNLER

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024

Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 2024 yılının Ocak ayında başlayacaktır. Ramazan ayının başlangıcı ise Mart ayıdır.