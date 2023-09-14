Üç aylar ne zaman? 2024 HİCRİ TAKVİM DİNİ GÜNLER! Üç aylar hangi ay başlayacak?
Üç ayların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2024 Hicri Takvim'e göre üç ayların başlangıç tarihi ve diğer detaylar araştırılmaktadır. Peki, Üç aylar ne zaman? Üç aylar hangi ay başlayacak? İşte detaylar...
Üç aylar ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılında hicri takvimin hangi güne denk geldiği araştırılmaktadır. Üç ayların başlangıcı ve Ramazanın hangi aya denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Üç aylar ne zaman? 2024 HİCRİ TAKVİM DİNİ GÜNLER! Üç aylar hangi ay başlayacak? Detaylar haberimizde...
Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır. Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma
Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024
Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi
Üç aylar 2024 yılının Ocak ayında başlayacaktır. Ramazan ayının başlangıcı ise Mart ayıdır.